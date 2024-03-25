НАПИ: Доля корпоративных клиентов на рынке электромобилей сокращается

Продажи новых электромобилей корпоративным клиентам сократились, в то время как продажи частным клиентам продолжают расти.

По данным маркетингового агентства НАПИ, за два месяца текущего года продажи электромобилей корпоративным клиентам выросли на 170%, в то время как продажи частным клиентам увеличились на 276%.

За этот период корпоративные клиенты приобрели всего 0,9 тыс. электромобилей, в то время как частные клиенты приобрели 2,6 тыс. электромобилей.

По сравнению с прошлым годом, доля корпоративных клиентов на рынке электромобилей значительно сократилась. Если в январе-феврале прошлого года корпоративным клиентам приходилась почти треть всех новых электромобилей, то в текущем году их доля составила только четверть.