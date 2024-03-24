Жителей США удивила новость о продажах новых Range Rover с «механикой»

Портал Carscoops.com опубликовал статью, посвященную продажам новых моделей Range Rover с механической коробкой передач.

Несмотря на то, что эти версии кроссоверов не являются быстрыми, роскошными или дорогими, они все еще доступны для покупки на некоторых рынках.

Базовая версия Evoque S D165 — единственная модель Range Rover без полного привода и с механической коробкой передач. Цена на эту модель составляет 40 800 фунтов стерлингов, что сопоставимо с топовой версией VW Tiguan.

Американцы удивлены наличием такой версии, учитывая, что топ-модели Range Rover конкурируют с Bentley и Aston Martin.

Срок поставки модели Range Rover Evoque с механической коробкой передач составляет от шести до девяти месяцев, в то время как другие варианты кроссовера могут быть собраны и доставлены за три-шесть месяцев.

Приобрести автомобиль с механической КП можно на рынке Великобритании, Италии и Испании.