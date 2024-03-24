На заводе «БелДжи» запустят сборку семиместных кроссоверов Geely

Производитель автомобилей «БЕЛДЖИ» обещает представить несколько новых моделей в текущем году для белорусского рынка. Первой моделью из этого списка стал обновленный седан Geely Emgrand, а следующей новинкой, которую можно ожидать, является рестайлинговый Geely Okavango, который уже находится на производстве на заводе.

Новую модель Geely, изначально представленную под названием Haoyue L в Китае в ноябре прошлого года, характеризует обширное обновление, касающееся практически всех аспектов, за исключением радикальных изменений во внешности автомобиля.

Внутри кроссовера Okavango появился новый мультимедийный комплекс с увеличенным экраном, который стал на полтора дюйма больше, увеличившись с 12,3 до 14,6 дюймов.

Также было усовершенствовано быстродействие благодаря новому процессору и модернизированной программной части. Интерьер теперь декорирован в оранжево-красном исполнении, заменяющем предыдущую светло-коричневую отделку.

Кроме того, силовой агрегат Geely Okavango был оптимизирован и перенастроен.

Двухлитровый турбированный четырехцилиндровый двигатель Volvo Drive-E сохраняет мощность 218 лошадиных сил и 325 Нм крутящего момента, но теперь может работать не только на топливе АИ-95, но и на 92-м бензине. Официально заявленный расход топлива составляет 7,7 литра на 100 километров пробега.