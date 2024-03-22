Презентация Toyota Land Cruiser Mini может состояться до конца 2024 года

Компания Toyota планирует выпустить новый внедорожник прозванным Land Cruiser Mini. Автомобиль будет иметь рамную конструкцию кузова и проверенные моторы.

Toyota зарегистрировала два новых торговых наименования: Land Cruiser Fun и Land Cruiser FJ, одно из которых может стать названием новой модели.

Длина автомобиля составит около 4,5 метра, а размер колесной базы — 2,75 метра. Возможно, новый Land Cruiser Mini будет оснащен двигателем объемом 2,7 литра мощностью 163 лошадиные силы.

Премьера автомобиля ожидается в декабре 2024 года, а его стоимость может составить от 3,5 до 4,5 миллиона йен (от 2,14 до 2,74 миллиона рублей).