В России предложили отменить транспортный налог

В России возникла инициатива об отмене транспортного налога. Законопроект был разработан и будет представлен в Госдуму, пишут «Известия».

Авторы идеи считают, что налог должен быть зависимым от частоты использования автомобиля, а не только от его мощности.

По их мнению, текущая система налогообложения несправедлива, поскольку люди, которые редко пользуются своим автомобилем, платят такую же сумму, как и те, кто использует его каждый день.

Вместо этого, предлагается взимать акцизы или другие платежи в зависимости от активности использования автомобиля. Ранее уже были предложены законопроекты о полной отмене транспортного налога от других партий.