Автопарк Москвы активно пополняется китайскими автомобилями

Китайские автомобили завоевывают корпарк Москвы, согласно данным маркетингового агентства НАПИ.

На начало 2024 года в столице насчитывается 402,4 тыс. легковых автомобилей, и самым популярным корпоративным авто стал VOLKSWAGEN POLO, которому принадлежит 6,7% доли корпарка.

Однако наиболее интересным фактом является то, что в десятку лидеров вошли две китайские марки — GEELY COOLRAY и HAVAL JOLION.

Это свидетельствует о растущей популярности и доверии китайских автомобилей среди корпоративных клиентов в Москве.

Стоит отметить, что хотя на долю российской марки LADA приходится 8,5% корпоративного парка Москвы, ни одна модель LADA не вошла в десятку лидеров.