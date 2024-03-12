В Geely отчитались о продажах в России за 2023 год

А фоне экспансии российского автомобильного рынка со сторону китайских брендов, один из флагманов индустрии Поднебесной отчитался о своих успехах за прошедший год. Речь о концерне Geely, который традиционно входит в рейтинг самых популярных и продаваемых брендов из Поднебесной в нашей стране.

Согласно официальной информации, за 2023 год китайский концерн продал в РФ более 93 000 автомобилей, вплотную подобравшись к символической отметке в 100 тысяч. Напомним, что в 2022 году бренду и не снились такие показатели, а консолидированный объем продаж Geely в позапрошлом году не превышал отметки в 25-20 тысяч заключенных сделок.

Рост статистики продаж в 3,5 раза в течение календарного года позволил производителю выбиться на 4 место в общей статистики продаж новых авто в стране, уступив только отечественному гиганту АвтоВАЗ, а также двум своим коллегам из Китая.

Что касается рыночной доли, то за последний год Geely сумел удвоить показатели, заняв почти 9% рынка против 4,3% в позапрошлом году.

Какие авто покупали чаще всего

Если верить внутренней статистике бренда, то самой продаваемой моделью в ушедшем году на российском рынке стал Geely Coolray. С показателем продаж более 38 тысяч реализованных авто сверхпопулярный кроссовер улучшил свои показатели по сравнению с 2022 годом в 3 раза. Отчасти на растущей популярности модели сказался выход обновленной версии, которая поступила в продажу осенью 2023 года. Кстати, на основе Coolray для рынков в РФ и РБ сейчас собирается Belgee X50, который должен заменить кроссовер.

Показательны успехи еще одной популярной модели бренда – Geely Monjaro, которая несмотря на недолгое присутствие в стране (она поступила в продажу весной 2023 года), сумела найти более 20 000 новых владельцев. По версии популярного интернет-издания автомобильной тематики, именно эта модель, согласно опросам водителей, считается лучшей новинкой года среди всех брендов.

Почетное третье место в зачете среди моделей бренда занял Geely Atlas Pro, который хоть и улучшил свои показатели в 2,5 раза, едва преодолел отметку в 17,5 тысяч продаж. К слову, рост популярности Atlas связывают, в том числе, с выходом более доступной версии модели.

Заслуживает внимания и новый седан бренда Geely Emgrand, который, согласно опросам водителей, заслуживает звания лучшей бюджетной новинки года среди всех иностранных брендов.