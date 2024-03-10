Шлем-модуляр и интеграл: отличия и что выбрать

Выбор мотошлема является критически важным решением для каждого мотоциклиста. Характеристики шлема влияют не только на комфорт во время езды, но и на безопасность. Среди популярных моделей особенно выделяются модулярные и интегральные. Понимание ключевых особенностей и различий между этими типами мотошлемов поможет байкерам сделать осознанный выбор, исходя из своих индивидуальных нужд и стиля езды.

Модулярный мотошлем, также известный как «флип-ап», представляет собой гибрид между полнообъемным и открытым шлемом. Его главная отличительная черта – передняя часть, или «челюсть», которую можно поднимать вверх и фиксировать в этом положении. Эта функция позволяет водителю легко общаться, пить или кушать без необходимости полного снятия аксессуара. При этом они защищают лучше, чем открытые модели.

Конструкция модулярного мотошлема включает в себя сложные механизмы для поднятия и фиксации визора. Часто встречается оснащение дополнительными удобствами:

встроенные солнцезащитные очки;

улучшенная вентиляция;

возможность интеграции с коммуникационными системами.

Модулярные мотошлемы популярны среди туристических байкеров и любителей дальних поездок. Также их надевают те, кто использует мотоцикл в городских условиях, где часто требуется взаимодействие с окружающими, открывать и закрывать лицо.

Шлем интеграл – что это

Интегральный, или полнолицевой шлем, представляет собой конструкцию с цельнолитой скорлупой, обеспечивающую непревзойденный уровень защиты. Основной характеристикой такого мотошлема является его способность покрывать всю голову и лицо, включая подбородок. Это делает его оптимальным выбором для обеспечения максимальной безопасности во время езды. Такая конструкция значительно снижает риск травм при ударах и падениях, а также обеспечивает отличную шумоизоляцию.

Шлемы интегралы превосходят по уровню безопасности большинство других моделей, благодаря своей цельности и отсутствию подвижных частей. Они идеально подходят для спортивной езды, поездок на высоких скоростях и длительных путешествий, где защита и аэродинамика имеют первостепенное значение. Кроме того, такие виды шлема предлагают разнообразие дизайнов и расцветок, позволяя байкерам выразить свой стиль.

Шлем модуляр и интеграл: отличия

Интегральные модели имеют цельнолитую конструкцию, что обеспечивает хороший уровень защиты всей головы полностью, включая челюсть. Модулярные модели, хотя и предлагают большой уровень защиты, могут иметь слабые места в механизмах подъема забрала. Это потенциально может снижать уровень защиты при сильных ударах.

Закрытые мотошлемы выигрывают в плане удобства за счет возможности поднять переднюю часть, что облегчает общение и питье без необходимости съема. Шлемы интегралы не предлагают такой гибкости, но зато обеспечивают лучшую шумоизоляцию и аэродинамические характеристики.

Интегральные мотошлемы часто легче модулярных, так как последние содержат дополнительные механизмы для подъема передней части. Этот фактор может сыграть роль в длительных поездках, где уменьшение усталости шеи является важным.

Что выбрать: мотошлем-модуляр или интеграл

Выбор должен основываться на вашем личном стиле езды, предпочтениях в удобстве и требованиях к безопасности. Несколько рекомендаций, которые помогут вам сделать правильный выбор:

Если вы часто ездите по городу и цените удобство быстрого доступа к лицу для общения или питья, модулярный шлем будет идеальным выбором благодаря его гибкости и функциональности. Если вы предпочитаете длительные путешествия или езду на высоких скоростях, интеграл предложит вам лучшую аэродинамику, шумоизоляцию и защиту. Если для вас безопасность является главным приоритетом, интеграл предоставит наивысший уровень защиты за счет своей цельной конструкции. Для тех, кто ценит удобство использования и многофункциональность, модуляр может быть более предпочтительным, предоставляя возможность легкого доступа к лицу.

Материал подготовлен и опубликован после изучения ассортимента и характеристик мотошлемов-модуляров и интегралов в профильных магазинах.