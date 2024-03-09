«Москвич» заметно снизил цены на свои автомобили в марте

Завод «Москвич» значительно снизил цены на свои автомобили.

С 7 марта седан «Москвич 6» 2023 года выпуска стал дешевле на 490 тысяч рублей во всех комплектациях. Однако, прямая скидка в размере 200 тысяч рублей, которая предлагалась для двух версий с вариатором, больше не действует, на что обратил внимание портал «Автоновости дня».

Цена на модель «Москвич 3» упала еще сильнее. В комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» автомобиль подешевел на 630 тысяч рублей, а в модификации «Комфорт» — на 712 тысяч рублей.

Представители «Москвича» объясняют снижение цен внедрением «нового подхода к ценообразованию». Они стремятся предложить клиентам понятные и прозрачные цены без дополнительных условий, таких как кредиты и трейд-ин.