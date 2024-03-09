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Роспатент рассекретил внешность семейства моделей LADA Iskra

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Согласно заявлениям компании, премьера преемника Granta состоится «совсем скоро», а первые автомобили будут выпущены на конвейер уже в первом квартале 2025 года.

Роспатент рассекретил внешность семейства моделей LADA Iskra

Внешность всего семейства моделей Lada Iskra была раскрыта благодаря появлению схематичных изображений седана и кросс-универсала в открытой базе Роспатента.

Несмотря на отсутствие сюрпризов, Lada Iskra сохраняет фирменный стиль автопроизводителя. Новая модель выглядит похоже на Lada Vesta, но находится ближе к технической концепции Dacia Logan третьего поколения.

Она базируется на модульной платформе CMF-B-LS, адаптированной под «антисанкционные» компоненты концерна Renault.

Роспатент рассекретил внешность семейства моделей LADA Iskra

Характеристики Lada Iskra пока не были официально раскрыты, однако внутренние источники сообщили, что модель будет иметь схожие технические характеристики с Lada Vesta NG.

Базовые версии Lada Iskra будут оснащены 16-клапанным двигателем объемом 1.6 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач, в то время как топовые версии получат модернизированный атмосферный двигатель объемом 1.8 литра Evo, который будет сочетаться с вариатором WLY или 6-ступенчатой механической коробкой передач JAC.

AvtoVAZ также подтвердил, что производство Lada Iskra начнется в Тольятти в первом квартале 2025 года.

Роспатент рассекретил внешность семейства моделей LADA Iskra

Источник: motor.ru.

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