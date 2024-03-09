Роспатент рассекретил внешность семейства моделей LADA Iskra

Согласно заявлениям компании, премьера преемника Granta состоится «совсем скоро», а первые автомобили будут выпущены на конвейер уже в первом квартале 2025 года.

Внешность всего семейства моделей Lada Iskra была раскрыта благодаря появлению схематичных изображений седана и кросс-универсала в открытой базе Роспатента.

Несмотря на отсутствие сюрпризов, Lada Iskra сохраняет фирменный стиль автопроизводителя. Новая модель выглядит похоже на Lada Vesta, но находится ближе к технической концепции Dacia Logan третьего поколения.

Она базируется на модульной платформе CMF-B-LS, адаптированной под «антисанкционные» компоненты концерна Renault.

Характеристики Lada Iskra пока не были официально раскрыты, однако внутренние источники сообщили, что модель будет иметь схожие технические характеристики с Lada Vesta NG.

Базовые версии Lada Iskra будут оснащены 16-клапанным двигателем объемом 1.6 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач, в то время как топовые версии получат модернизированный атмосферный двигатель объемом 1.8 литра Evo, который будет сочетаться с вариатором WLY или 6-ступенчатой механической коробкой передач JAC.

AvtoVAZ также подтвердил, что производство Lada Iskra начнется в Тольятти в первом квартале 2025 года.

Источник: motor.ru.