Ни один автопроизводитель в России не повысил цены на свои автомобили в феврале

В феврале текущего года цены на автомобили остались на том же уровне, что и в январе.

Маркетинговое агентство НАПИ провело анализ рекомендованных розничных цен (РРЦ) на новые легковые автомобили в этом периоде и пришло к интересным результатам.

В сравнении с январем 2024 года, цены на 6 комплектаций JAC снизились на 5-15,6 процентов.

Более того, весь автомобильный рынок в феврале не выявил ни одного случая повышения цен.

Таким образом, февраль 2024 года оказался благоприятным для автомобильного рынка в плане цен. Ни один автопроизводитель не повысил свои цены, а некоторые даже снизили их.