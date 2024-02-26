Модели Kia и Hyundai возвращаются на российский рынок под брендом Solaris

Автопроизводители Kia и Hyundai возвращаются на российский рынок с новым брендом Solaris. Они будут выпускать автомобили на заводе Хендэ в Санкт-Петербурге, который недавно был приобретен российской компанией «Арт-Финанс».
Под новым брендом Solaris будут выпускаться модели, которые уже хорошо знакомы российским автолюбителям:
Solaris HS — это Hyundai Solaris, одна из самых популярных моделей в России.
Solaris HC — это Hyundai Creta, компактный кроссовер, который также пользуется большой популярностью.
Solaris KRS — это Kia Rio, известный седан с комфортной и современной конструкцией.
Solaris KRX — это Kia Rio X, более спортивная и динамичная версия Kia Rio.
Отличительной особенностью автомобилей бренда Solaris будет только логотип, в остальном они будут идентичны своим предшественникам.
Гарантия на эти автомобили составит 3 года или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Пока что нет информации о доступных комплектациях и ценах, но ожидается, что они будут аналогичны предыдущим моделям.