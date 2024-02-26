Авито Авто провели анализ и зафиксировали рост продаж китайских авто на 76% в 2023 году

Продажи китайских автомобилей с пробегом в России в 2023 году выросли на 76% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Авито Авто. Средняя цена таких автомобилей составила 1 650 000 рублей.

Лидерами среди брендов китайских автомобилей на вторичном рынке стали Geely, Chery, LIFAN, Changan и Haval. Они занимают основную долю продаж среди китайских автомобилей.

Эксперты отмечают, что китайские автомобили пользуются популярностью в России благодаря своему комфорту, дизайну и современным техническим решениям.

Доля продаж таких автомобилей с пробегом составляла 3,2% от общего объема продаж в 2023 году, в то время как в 2022 году эта цифра была всего 2%.

Среди самых продаваемых моделей китайских автомобилей на рынке с пробегом в 2023 году были Geely Monjaro, Chery Tiggo, LIFAN Solano, LIFAN X60, Geely Coolray, Changan UNI-K, Geely Emgrand EC7, Chery Amulet (A15), Chery Tiggo 7 Pro и LiXiang L9.

Эксперты отмечают, что китайские автомобили с пробегом предлагают хорошее соотношение цены и качества, что делает их привлекательными для многих автолюбителей в России.