Jeep отзывает 200 тыс. гибридных авто из-за проблем с размораживанием стекла

Компания Джип объявила о масштабной кампании отзыва около 200 тысяч гибридных автомобилей, включая популярные модели Jeep Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe, выпущенные с 2021 по 2024 год. Причиной отзыва стала проблема в электронике, которая может повлиять на работу системы размораживания лобового стекла.

Обнаруженные проблемы могут привести к сбою системы размораживания в определенных условиях.

Оказалось, что некоторые гибридные автомобили были выпущены с ошибкой в программировании управляющего процессора, что может привести к отключению системы обогрева лобового стекла. Проблема затрагивает огромное количество автомобилей — около 200 тысяч штук.

Для устранения этой проблемы Джип планирует провести обновление программного обеспечения управляющего процессора гибридной системы.

Новая версия программного обеспечения уже установлена в последних серийных моделях и гарантирует, что будущие владельцы автомобилей Джип не столкнутся с этой конкретной проблемой.

Компания призывает всех владельцев задействованных моделей пройти процедуру обновления в ближайшем авторизованном сервисном центре для обеспечения безопасности и надежной работы системы размораживания.