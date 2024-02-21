Hyundai запустит рестайлинг 7-местной Hyundai Creta уже в этом году

По информации издания Autocar, автомобиль появится на рынке в первой половине года.

Обновленный Alcazar будет иметь тот же стиль, что и обновленная версия пятиместной «Креты», которая была представлена в начале 2024 года.

Однако Alcazar будет иметь свои уникальные особенности. Например, трехрядный кроссовер может получить другой дизайн решетки радиатора, передние и задние бамперы, колесные диски и даже фары с дневными ходовыми огнями.

Салон моделей будет полностью унифицирован, поэтому Hyundai Alcazar 2025 года получит полностью новую переднюю панель с объединенной мультимедийной системой и приборной панелью, а также новую систему управления климатом с аналоговыми клавишами.

Кроме того, в Alcazar будут доступны камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и комплекс систем помощи водителю.

Не ожидается изменений в моторной гамме и выборе трансмиссий, за исключением некоторых модернизаций, чтобы соответствовать новым нормам выброса.

Alcazar будет доступен со 160-сильным 1,5-литровым бензиновым двигателем и 115-сильным дизелем такого же объема. Оба двигателя будут доступны с механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом. Привод будет только передний.