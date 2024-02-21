СК «Согласие» запустила анализ и назвала китайские машины самыми неугоняемыми в РФ

Новые данные показывают, что автомобили китайских марок являются наименее популярными среди угонщиков. Это объясняется несколькими факторами, включая ограниченный выбор моделей и сложности подбора запчастей, сообщает «Российская газета».

Например, в страховой компании «Согласие» за последние годы не было зарегистрировано ни одного случая угона китайских автомобилей у их клиентов, несмотря на то, что российский авторынок активно пополняется новыми моделями из Китая.

Эксперты считают, что основной причиной такой тенденции является отсутствие спроса на запчасти для китайских автомобилей. Китайские автопроизводители предоставляют большой запас запчастей и долгосрочные гарантии на свои автомобили, что снижает спрос на черном рынке и делает угон таких машин невыгодным.

Однако, с ростом доли китайских автомобилей на российском рынке, возможно, ситуация изменится в будущем. Например, в компании «Согласие» доля новых китайских автомобилей, застрахованных по полису каско, значительно увеличилась за последний год.

Представитель страховой компании отмечает, что из-за низкого риска угона, страховые полисы каско с покрытием угона для китайских автомобилей остаются одними из самых низких по стоимости.

Однако, если количество угонов китайских автомобилей начнет расти, возможно, будет пересмотрена политика страхования и тарифы могут быть повышены.

По данным страховой компании, наиболее подвержены угонам корейские и отечественные модели автомобилей, особенно Hyundai. Это связано с высоким спросом на запчасти для этих машин на черном рынке.