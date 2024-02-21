ФНС: при продаже подорожавших машин старше 3 лет придется заплатить налог

За последние годы стоимость автомобилей значительно выросла. В связи с этим, владельцам приходится уплачивать налог на разницу при перепродаже даже в случае, если автомобиль находится в их собственности более трех лет.

Федеральная налоговая служба (ФНС) заявила о необходимости уплаты налога на разницу между ценой покупки и ценой перепродажи автомобиля, если его стоимость выросла за указанный период.

В ответ на запрос Autonews.ru, представители ФНС привели пример расчета. Например, если автомобилист приобрел машину за 1 миллион рублей, а продал ее за 2 миллиона рублей, то ему придется уплатить налог на прибыль в размере 13% от разницы между суммой покупки и продажи автомобиля.

ФНС подчеркнула, что налогооблагаемая база определяется как разница между ценой продажи и расходами на покупку, которые должны быть подтверждены документально. В результате приведенного примера, налог составит 130 000 рублей.

Такая схема расчета налога может быть применена и к другим автомобилям.

Например, владельцу автомобиля BMW X6 xDrive40i Base, который был приобретен три года назад за 7,23 миллиона рублей, и стоимость схожей модели сейчас составляет около 14 миллионов рублей, придется рассчитать налог по аналогичной формуле.