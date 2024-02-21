Смартфон Honor научили управлять автомобилем с помощью глаз

Honor представляет технологию управления смартфоном с помощью глаз и искусственного интеллекта

Компания Honor переворачивает представление о способах управления смартфонами с использованием новой технологии, которая позволяет управлять устройством только глазами.

Благодаря искусственному интеллекту и отслеживанию движений глаз, пользователи смогут выполнять задачи на своих телефонах, не касаясь их. Эта революционная технология может изменить не только способ использования смартфонов, но и других устройств, включая автомобили.

Демонстрация Honor подчеркнула потенциал этой технологии, позволяя управлять автомобилем глазами с помощью Honor Magic 6 Pro. Пользователь может контролировать двигатель и движение автомобиля, просто глядя на элементы управления на экране смартфона.

Это открывает новые горизонты в области взаимодействия с технологией и показывает, как искусственный интеллект может изменить нашу повседневную жизнь.