Самыми часто выставляемыми на продажу премиальным авто стали модели марки BMW

BMW оказался лидером среди премиальных брендов автомобилей с пробегом, занимая долю в 28% на рынке продаж.

Это следует из анализа структуры предложения автомобилей с пробегом в премиум-сегменте за 2023 год, проведенного экспертами Автотеки.

Немецкий автопром показался наиболее популярным среди покупателей, хотя на российском рынке также представлены автомобили других стран, включая Великобританию, Японию и Швецию.

В топ-5 самых популярных премиальных брендов автомобилей с пробегом за 2023 год также вошли Mercedes-Benz (26%), Audi (16,2%), Lexus (7,3%) и Land Rover (6,7%).