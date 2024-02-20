«Соллерс» запустит в 2025 году производство подушек безопасности

Запуск первого производства отечественных подушек безопасности в России планируется на предприятии «Соллерс» в Ульяновске.

Для осуществления этого проекта компания получила заем на 1,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности. Эти средства будут использованы для приобретения необходимого оборудования, пишет РИА Новости.

В феврале стало известно, что «АвтоВАЗ» нашел альтернативного поставщика подушек безопасности, но тогда подробности не раскрывались. В настоящее время все подушки безопасности для отечественных автомобилей импортируются из других стран.

Запуск отечественного производства подушек безопасности позволит устранить зависимость от импорта и обеспечить автомобильную промышленность в России собственными российскими комплектующими.