Компания Nio запустила роскошный электрический седан ET9 с самостряхиванием снега

Китайский производитель автомобилей Nio разработал особую технологию для своего батарейного седана ET9, которая позволяет автомобилю сбрасывать с себя снег.

Видеоролик показывает, что кузов автомобиля раскачивается, похоже на то, как собаки трясутся, и тем самым снег сбрасывается с поверхности машины. Хотя автомобиль не полностью очищается от снега, основная его часть все же спадает.

Nio ET9 также оснащен активной подвеской, разработанной в сотрудничестве с американской компанией ClearMotion. Эта подвеска использует модули Activalve, которые мгновенно реагируют на перемещение штока, регулируя колеса автомобиля. Она не только помогает сбрасывать снег, но и создает комфортную поездку, сглаживая неровности дороги. Клиренс автомобиля можно регулировать в диапазоне 90 миллиметров, и кузов можно опустить или поднять за две секунды.

Nio ET9 является флагманским седаном длиной 5,3 метра, который позиционируется как конкурент Mercedes-Maybach и Rolls-Royce. Автомобиль оснащен полноуправляемым шасси, 900-вольтовой архитектурой, съемным аккумулятором и четырьмя мониторами в салоне.

Силовая установка ET9 состоит из двух электромоторов мощностью 707 лошадиных сил, емкость батареи составляет 120 киловатт-часов. Информация о запасе хода пока держится в секрете, но уже заявлено, что за пять минут на зарядке можно пополнить запас хода на 255 километров.

Поставки Nio ET9 должны начаться в следующем году, при этом сделать заказ на роскошный седан можно сделать уже сейчас.

Стоимость начинается от 800 тысяч юаней, что примерно составляет 10,4 миллионам рублей.