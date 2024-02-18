GAC Motor Rus запустил анонс поставок полноприводного кроссовера Emkoo

В GAC Motor Rus рассказали о предстоящих новинках бренда для российского рынка.

По словам замгендиректора компании Константина Байшева, в октябре 2024 года стартует продаж кроссовера GAC Emkoo.

Для России машину доработали, добавив вариант с полным приводом. Будет два варианта модели — с передним приводом и 1,5-литровым двигателем и с 2-литровым мотором, АКПП и полным приводом.

В Китае 2-литровый двигатель выдаёт 252 л.с. Цены пока не назывались.

Кроме того, в этом году поступит в продажу кроссовер GAC GS3. Его характеристики: 4410x1850x1600 мм и колёсная база 2650 мм.

Модель будет с 1,5-литровым турбомотором, который работает с 7-ступенчатым «роботом», при этом привод будет исключительно передний.

Источник: ixbt