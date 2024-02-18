Дилеры запустили в РФ продажи Toyota Land Cruiser 300 по цене от 8,97 млн рублей

В России появились новые Toyota Land Cruiser 300 по цене от 9 миллионов рублей.

Официальный импорт нового Land Cruiser 300 начнется через полгода, но уже сейчас машины продаются через дилеров и частников.

Как пишет портал aobe.ru, в прошлом году цена на эту модель начинались от 12,7 млн рублей, теперь Toyota Land Cruiser 300 можно купить от 8,97 млн, за версию с 3,5-литровым битурбомотором на 415 л.с.

Юбилейная версия 70th Anniversary Edition уже стоит дороже, от 9,37 млн до 10,2 млн рублей.

Вариант с 3,3-литровым дизелем мощностью 299 л.с. в дилерских центрах оценивается от 9,7 млн рублей.