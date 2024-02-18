В Петербурге заводы Hyundai и Nissan объявили о перезапуске

В Санкт-Петербурге запускают закрывшие автомобильные заводы.

По данным издания «Фонтанка», ранее работавшие предприятия Hyundai и Nissan будут возрождены под новыми именами.

Бывший Hyundai получил название «Автомобильный завод АГР», а завод Nissan — » Автозавод Санкт-Петербург «. Это позволит восстановить производство комплектующих, остановившееся два года назад.

На месте Nissan, предположительно, будут собирать машины Chery под брендом Xcite.

А на территории Hyundai может начаться сборка авто Hyundai/Kia под маркой » Solaris «.