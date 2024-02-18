Jetour запустил поставки нового внедорожника Jetour T2 дилерам в России

Китайский кроссовер Jetour T2 появился в российских автосалонах.

Новый китайский кроссовер Jetour T2 замечен в одном из официальных дилеров марки в России — сообщает портал «Китайские автомобили».

Продажи модели еще не начаты, официальная презентация состоится только 5 марта 2024 года. Уже известно, что китайский кроссовер будет доступен в комплектациях Voyage и Expedition, по цене от 3,76 млн рублей.

Длина Jetour T2 составляет 4785 мм, колесная база 2800 мм, общий объём багажного отделения 1494 литра, но это при сложенном втором ряде сидений.

Интерьер в черно-красных, зелено-оранжевых и коричневых тонах.

Под капотом Jetour T2 устанавливается 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 245 л.с. Это первая в России модель Jetour с полным приводом BorgWarner шестого поколения.

Источник: Китайские автомобили