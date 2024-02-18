Компания из Тольятти запустила в производство сразу пять новинок под брендом Lada

«АвтоВАЗ» готовит несколько новинок марки Lada, которые будут представлены уже в этом году.

В числе моделей — Lada Vesta с автоматической коробкой передач, электрокар Lada e-Largus, а также новый седан Lada Aura с увеличенной колесной базой. К 2025 году запланирован выпуск Lada Iskra.

Производство Lada Vesta с мотором мощностью 122 л.с. и вариатором уже началось в феврале. Автомобили скоро будут отправлены в продажу.

В декабре 2023 года стартовала сборка опытной партии Lada e-Largus в пассажирском и грузопассажирском вариантах. Запас ходу составит 300-400 км.

Lada Aura получил расширенный салон выдвижной подлокотник сзади, кожаный салон и премиум аудиосистему.

Модель Lada Iskra будет производится конвейером с 2025 года, заменив бестселлер Granta. Работа ведётся и над другими новинками на будущее.

Источник: Газета