АвтоВАЗ сообщил, что LADA стали самыми ликвидными авто в В-сегменте

Автомобили LADA заняли первые места в рейтинге ликвидности автомобилей, составленном аналитическим агентством «Автостат», сообщили в пресс-службе компании.

Этот рейтинг показывает, насколько автомобиль теряет или приобретает в стоимости спустя 3 года после покупки.

В классе «В» первое место занял LADA Largus, который показал результат в 154%. На втором месте – LADA Vesta с результатом 144%. LADA Granta заняла третье место с результатом 134%. В сегменте SUV B-класса LADA Niva заняла третье место с результатом 137%.

Вице-президент АО «АВТОВАЗ» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин отметил, что победа LADA в этом рейтинге подтверждает высокое доверие потребителей к марке.

Он также отметил, что LADA является рациональным вложением средств, благодаря развитой дилерской сети, качественному сервису и доступным запасным частям.