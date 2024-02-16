В Авито Авто создали и запустили рейтинг самых популярных автомобилей возрастом до 3 лет

В России провели исследование и выяснили, какие автомобили возрастом до трех лет пользуются наибольшим спросом на авторынке.

Опрос проводили специалисты Авито Авто, которые выяснили, какие модели пользовались наибольшей популярностью в различных ценовых категориях в 2023 году.

В категории автомобилей стоимостью от 2 000 000 до 3 000 000 рублей самой востребованной моделью оказалась BMW 3 серии, которую выбрали 15% покупателей.

За ней следуют Mercedes-Benz E-класса с 8% спроса и Mercedes-Benz CLA-класса с 6% спроса. Также популярностью пользовались BMW 2 серии Gran Coupe (5%) и BMW X1 (4,5%).

В ценовой категории от 3 000 000 до 4 000 000 рублей лидером оказалась также модель BMW 3 серии, которую выбрали 14% покупателей. За ней следуют Mercedes-Benz E-класса с 10% спроса и BMW 5 серии с 7% спроса. В этой категории также популярны были модели Lexus NX (5%) и BMW X3 (4%).

В категории автомобилей стоимостью от 4 000 000 до 5 000 000 рублей самой востребованной моделью стала Mercedes-Benz E-класса, которую выбрали 18% покупателей.

За ней следуют BMW 5 серии с 14% спроса и BMW X3 с 7,4% спроса. Также популярностью пользовались BMW 3 серии (7,3%) и Mercedes-Benz GLC-класса (4%).

Эти данные позволяют сделать вывод, что в ценовой категории от 2 000 000 до 3 000 000 рублей покупатели предпочитают автомобили немецких производителей, такие как BMW и Mercedes-Benz.

В более высоких ценовых категориях также наблюдается предпочтение этих марок, однако в список популярных моделей добавляются Lexus и Mercedes-Benz GLC-класса.