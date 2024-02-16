BYD хочет построить и запустить новый завод в Мексике

Компания BYD, специализирующаяся на производстве электромобилей, рассматривает возможность построить нового завода в Мексике. Они планируют использовать этот завод для упрощения продаж автомобилей в США. BYD в настоящее время активно ищет подходящее место для размещения завода и ведет переговоры с представителями мексиканского правительства. Несмотря на то, что окончательное решение о местоположении еще не принято, регионы Нуэво-Леон и Баджио рассматриваются как потенциальные варианты.

Основная причина, по которой BYD решила построить завод в Мексике, состоит в том, чтобы снизить стоимость и упростить доставку автомобилей в США. Благодаря торговым соглашениям между США, Мексикой и Канадой, производство автомобилей в Мексике позволяет BYD избежать определенных тарифов и сэкономить средства на экспорте.

BYD уже присутствует на рынке Мексики и активно продает свои электромобили, включая компактный электромобиль Dolphin compact EV и другие модели. Это свидетельствует о серьезном интересе компании к мексиканскому рынку и стремлении увеличить продажи автомобилей в Северной Америке.

BYD является одним из лидеров в мировой продаже электрических и гибридных автомобилей и продолжает активно расти. В 2023 году компания продала более 3 миллионов автомобилей, опережая многих конкурентов. Однако продажи за пределами Китая все еще составляют небольшую долю от общего объема продаж, что означает наличие большого потенциала для роста на международном рынке.

Компания BYD также активно строит заводы в разных странах, включая Таиланд, Узбекистан и Бразилию, продемонстрировав свою глобальную экспансию. Эти действия, включая новый план в Мексике, не только направлены на увеличение производства автомобилей, но и являются частью стратегии BYD по становлению ведущим игроком в мировой электромобильной индустрии. Компания стремится предоставить людям по всему миру более экологичные варианты транспорта и способствовать переходу к более чистым электромобилям.