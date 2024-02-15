Sony и Honda под брендом Afeela выпустят внедорожник и недорогую компактную модель

Afeela, совместное предприятие Sony и Honda, продемонстрировало обновленную версию своего первого электрического седана на выставке CES 2024.

Этот безымянный седан, который планируется начать производить в США в 2026 году, представлен с пересмотренным дизайном и более подробными деталями трансмиссии. Однако, по новому отчету от Nikkei Asia, Afeela также планирует выпустить два других электромобиля в этом десятилетии.

Седан Afeela, который дебютирует в 2025 году, будет доступен для заказа уже в этом году. Однако, ожидается, что фактические продажи в США начнутся только в 2026 году.

В 2027 году появится второе авто Afeela — внедорожник, который будет тесно связан с электрическим седаном. К 2028 году ожидается выпуск более доступной компактной модели, размером примерно с Toyota Corolla.

Все три модели будут иметь общую платформу, что позволит снизить затраты и сократить сроки разработки. Компактная модель также будет иметь общие детали с линейкой электромобилей, которую самостоятельно разрабатывает Honda.

В отчете также уточняется, что компактная модель может не иметь определенного оборудования и функций, чтобы снизить затраты.

Седан Afeela будет первым, который появится на рынке. Ожидается, что цена на внутреннем рынке составит около 10 миллионов иен, что примерно равно 66 000 долларов.

Седан будет оснащен полным приводом с двумя 241-сильными электродвигателями на каждой оси и аккумулятором емкостью 91,0 кВт * ч, который может заряжаться мощностью до 150 кВт.