Rivian подогревает интерес к новому Rivian R2, запустив в Сети тизер

Rivian, американский производитель электромобилей, готовится расширить свой модельный ряд с добавлением новой модели R2.

Недавно компания в сети запустила тизерное изображение, которое дает небольшое представление о том, какой будет новинка.

Rivian обещает представить R2 уже 7 марта и заявляет, что начнет принимать предварительные заказы на эту модель сразу после ее презентации.

Ранее компания намекала, что цены на R2 могут начинаться от 40 000 долларов, а цены на более производительные версии могут достигать 60 000 долларов.

Передняя часть новой модели R2 имеет схожий дизайн с другими автомобилями Rivian, с округлыми фарами и светодиодной полосой освещения, простирающейся по всей ширине автомобиля.

R2 станет прямым конкурентом других компактных электромобилей, таких как Tesla Model Y и Volkswagen ID.4.

Пока новая модель Rivian обозначается просто как R2, но предполагается, что она, вероятно, будет именоваться R2S, чтобы соответствовать наименованиям других моделей Rivian — пикапу R1T и внедорожнику R1S.