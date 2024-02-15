Автотека: самым популярным в каршеринге стал Nissan Qashqai, а в такси — Hyundai Solaris

По данным исследования, проведенного аналитиками проекта Автотека внутри компании Авито Авто, удалось выяснить, какие модели автомобилей были наиболее востребованы в сфере каршеринга и такси в России в 2023 году.

В каршеринге особенно популярными моделями оказались Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Volkswagen Polo, Kia Rio X-Line, Skoda Rapid, Genesis G70, Kia Rio, Smart Fortwo, BMW 3 серия и Mercedes-Benz CLA-класс.

Эти автомобили составили значительную долю в каршеринговом рынке, приходящуюся на 19%, 13%, 8%, 7%, 5%, 4%, 3,3%, 3,3%, 3,2% и 3,1% соответственно.

В то же время, в сфере такси наиболее часто использовались автомобили Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo, ВАЗ (LADA) Granta, Skoda Octavia, Ford Focus, Skoda Rapid, Kia Optima и ВАЗ (LADA) Vesta.

Эти модели составили значимую долю в такси-рынке, приходящуюся на 11%, 8,5%, 7,4%, 6,5%, 4,1%, 4,1%, 3,9%, 2,8%, 2,3% и 2,2% соответственно.