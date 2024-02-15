Больше 50% автомобилистов обращаются к профессиональным частным продавцам

Почти половина россиян, приобретая автомобили, отдают предпочтение проверенным профессиональным продавцам, таковы результаты опроса, проведенного экспертами Авито Авто.

Исследование включало опрос 10 000 россиян в возрасте от 18 лет, с целью выяснить предпочтения потребителей при покупке подержанных автомобилей.

Оказалось, что 54% респондентов предпочитают обращаться к профессиональным частным продавцам, которые имеют опыт и знания в данной области.

27% респондентов ценят полезные советы и рекомендации от профессионалов автомобильного рынка.

Важным фактором для 45% опрошенных является использование сервисов для продажи и покупки автомобилей, которые повышают прозрачность и надежность сделок на вторичном рынке автомобилей.

38% респондентов поддерживают использование инструментов, позволяющих отличить надежных продавцов от ненадежных.

17% опрошенных выразили желание получать рекомендации проверенных профессиональных продавцов от сервиса для продажи и покупки автомобилей.