В правительство уточнили порядок расчета размера платежа за ввоз в РФ авто из стран ЕАЭС

Правительство России приняло решение о введении новых правил для расчета платежей за ввоз автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это решение направлено на обеспечение равных условий для всех граждан и компаний, ввозящих автомобили в Россию.

Согласно новым правилам, налоги и сборы, которые остались неоплаченными из-за неправильной оценки таможенной стоимости автомобилей, будут включены в утилизационный сбор.

Этот сбор будет обязательным для всех физических и юридических лиц, ввозящих автомобили из стран ЕАЭС. Таким образом, предотвращается возможность получения неправомерных преимуществ теми, кто ввозит автомобили, растаможенные в странах ЕАЭС, по сравнению с теми, кто проводит процедуру растаможивания в России и полностью уплачивает все налоги и сборы.

Федеральная таможенная служба будет контролировать правильность расчета утилизационного сбора. Неоплаченные налоги и сборы будут учтены и взысканы в рамках этого сбора в соответствии с утвержденной формулой, установленной правительством.

Кроме того, новые правила требуют обязательного растаможивания автомобилей с электрическим двигателем в России при ввозе из стран ЕАЭС. Такая мера обеспечит полную уплату всех необходимых налогов и сборов.

Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Однако для тех, кто уже проходит процедуру растаможивания автомобилей в России при ввозе из стран ЕАЭС, ничего не изменится. Это решение правительства направлено на создание справедливых и прозрачных условий для ввоза автомобилей в Россию и уплаты соответствующих налогов и сборов.