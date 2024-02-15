Вторая команда «Ред Булл» представила шикарный болид на Формулу-1

Команда, ранее известная как «Торо Россо», приняла новое название — «РБ» (официально — «Виза Кэш Эпп РБ»). Это изменение произошло после всего четырех сезонов под маркой «Альфа Таури», и теперь они вернулись к своему классическому облику. Машина, которую они представили, привлекает внимание своим новым исполнением старой ливреи «Торо Россо» 2017-2019 годов. Она остается культовой благодаря узнаваемым цветам, серебристому быку и минимальному количеству непокрашенных деталей, что уже является успехом в современных реалиях «Формулы-1». Однако это не делает «РБ» фаворитом в борьбе за Кубок Конструкторов в новом сезоне, уверены аналитики БК Winline. Кстати, для новых игроков букмекер предлагает промокод Winline, с ним бетторам доступен большой бонус. Промокод доступен на портале betonmobile.kz, где также можно почитать про приложения БК и стратегии беттинга.

Что же до «РБ», то новый болид с индексом VCARB 01 будет точно выделяться на фоне остальных. Сочетание синего, серого и красного — это что-то, что привычно для болельщиков «Формулы-1», особенно заметно переднем плане, где расположены яркие спонсоры. Красный цвет на антикрыльях, гало, надколесных крыльях и дисках привлекает внимание.

Тем временем, презентация болида прошла в Лас-Вегасе, и его дизайн немного адаптировался под американский вкус — например, стиль номеров, которые стали крупными и легко различимыми, явно навеян местным футболом. Однако остается загадкой белая область на носовом обтекателе — возможно, это стратегическое решение, чтобы выделиться и не копировать полностью старый облик «Торо Россо».

Впечатляет также работа команды с партнерами. «РБ» сумела привлечь несколько титульных партнеров сразу, что делает их представительство на высшем уровне. Название команды теперь включает в себя имена всех основных спонсоров, таких как «Виза Кэш Эпп Хьюго Орлен РБ». Даже логотипы «Хонды», которые раньше были значимым элементом, сейчас почти незаметны. Ранее на боку машины «Альфа Таури» было крупное название команды. Однако в 2024 году вся ливрея превратилась в одно большое название, отражающее все ключевые партнерства команды.

Интересно, что выбор светло-серого и белого для ливреи VCARB 01 вызвал определенные сомнения из-за возможного дисбаланса в цветовой гамме. Однако, стоит заметить, что оттенки на различных изображениях машины сильно отличаются, поэтому нужно дождаться ее выхода на трассу, чтобы сделать окончательные выводы.

Видимо, команда «РБ» стремилась сохранить узнаваемый образ с серебристым быком на синем фоне, но при этом внести что-то новое. В конечном итоге, цветовая схема и ее присутствие на болиде VCARB 01 оказались его сильной стороной.

Важно рассматривать машину в контексте современной технологии в «Формуле-1». Ее сине-красная расцветка выглядит особенно привлекательно на фоне конкурентов, которые идут на экстремальные меры, чтобы снизить вес своих машин. Если сравнивать болиды «Формулы-1» с быстрыми рекламными постерами, то VCARB 01 представляет собой эталон такого подхода, привлекая внимание своих партнеров к рекламной кампании.

Говорят, что внутреннее название коллектива — V-CARB, но на практике это сложно произносить. Тем не менее, буквы «РБ» ассоциируются с другой командой — «Ред Булл». Вероятно, это была стратегия: заставить всех использовать это сложное название, хотя такое возможности нет.