АВТОТОР представил новую торговую марку для линейки коммерческих автомобилей

АВТОТОР, российский автопроизводитель, представил свой собственный бренд для коммерческих автомобилей под названием AMBERTRUCK/АМБЕРТРАК.

Новый бренд входит в группу марок завода с общей основой в названии — АМБЕР, что символизирует янтарь — один из символов Калининградской области.

План развития нового бренда включает выпуск широкой линейки коммерческих автомобилей, а производство проходит совместно с партнерами.

На данный момент на конвейере завода уже производятся 4 модели AMBERTRUCK/АМБЕРТРАК: универсальное грузовое шасси, компактное грузовое шасси для города, самое сильное грузовое шасси и пикап.

Все модели готовы к оснащению различными надстройками, такими как борта, фургоны, рефрижераторы и другие. В настоящее время проводится работа по продвижению новой марки, создается дилерская сеть и ведется работа по расширению и повышению эффективности сети.