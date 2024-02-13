CHERY официально анонсировала обновленный TIGGO 4 PRO 18 years edition для России

CHERY в России планирует представить обновленную версию кроссовера TIGGO 4 PRO 18 years edition до конца первого квартала. Эта модель приурочена к 18-летнему беспрерывному присутствию марки CHERY на российском рынке.

Обновленный кроссовер будет доступен в пяти комплектациях: Action MT, Action, Family, Style и Ultimate. В новой версии будут внесены изменения в интерьер, оснащение и стоимость автомобиля.

С момента своего появления на российском рынке в феврале 2019 года, компактный кроссовер серии «TIGGO 4» завоевал популярность среди молодежи за свою стильность и технологичные возможности, а также среди старшего поколения за надежность и комфорт. На данный момент TIGGO 4 PRO выбрали уже 78 371 россиян.

Для обеспечения уверенности потенциальных клиентов в качестве производства, на модель TIGGO 4 PRO 18 years edition распространяется гарантия сроком 3 года или 100 000 км пробега, а также техническая поддержка до 7 лет или 200 000 км пробега.

Кузов автомобиля проходит многоэтапный процесс защиты от коррозии, обеспечивая высокую стойкость. Кроме того, применение пластиковых деталей повышает безопасность водителя, пассажиров и пешеходов.

Технические характеристики и силовые агрегаты TIGGO 4 PRO 18 years edition будут идентичны текущей версии TIGGO 4 PRO, которая уже зарекомендовала себя на российском рынке.

Кроссовер TIGGO 4 PRO 18 years edition будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым двигателем с мощностью 113 л.с. и крутящим моментом 138 Нм. Будет доступна как механическая, так и вариаторная коробка передач. Разгон до 100 км/ч займет 13,9 секунды, а расход топлива составит 7,4 литра на 100 км.

Дополнительно будет предложен вариант с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 147 л.с., который будет работать с вариаторной коробкой передач. Разгон до 100 км/ч составит 9,7 секунды, а расход топлива — 7,1 литра на 100 км.