В НАПИ назвали пять автомобилей из КНР, которые долго не подешевеют

Маркетинговое агентство НАПИ представило свой обновленный отчет о прогнозе остаточной стоимости автомобилей на основе данных за 4 квартал 2023 года.

Исследование показывает, что китайский автомобиль KAIYI E5 станет лидером по остаточной стоимости через 3 года, сохраняя 89,8% от цены нового автомобиля. Это означает, что владельцы KAIYI E5 смогут получить высокую стоимость при перепродаже своего автомобиля даже спустя несколько лет.

Через 5 лет наиболее высокую остаточную стоимость среди представленных на графике автомобилей сохранит OMODA C5, составляющая 83,9% от цены нового автомобиля. Это подтверждает надежность и долговечность данной модели.

Прогноз остаточной стоимости автомобилей является важным инструментом для потенциальных покупателей, позволяя им принять информированное решение при выборе автомобиля. Отчет НАПИ предоставляет ценную информацию о том, какие модели автомобилей могут сохранить наибольшую стоимость в будущем.