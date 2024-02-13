АвтоВАЗ запустил сервисную кампанию для проверки датчика скорости на Lada Granta

АвтоВАЗ начал новую сервисную кампанию, чтобы исправить недостатки и решить проблемы в автомобилях LADA. В этот раз в кампанию включены LADA Granta, на которых требуется проверить и, если нужно, заменить датчик скорости переднего колеса.

Согласно предписанию завода №09-24, дилеры должны проверить датчик скорости переднего колеса и осмотреть его крепление в клипсе, сообщил портал «Лада.онлайн».

Если обнаружатся повреждения, то датчик должен быть полностью заменен на новый.

Все работы, которые проводятся в рамках сервисных кампаний, выполняются бесплатно. Обычно это происходит при первом посещении дилера для гарантийного ремонта или планового технического обслуживания.