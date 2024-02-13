Chrysler представил концепт четырехдверки с названием Halcyon

Chrysler предлагает заглянуть в свое будущее с новым элегантным и спортивным четырехдверным концептом под названием Halcyon.

Этот электрический седан, созданный в духе Audi e-tron GT и Porsche Taycan, обещает привлечь внимание автолюбителей своим футуристическим дизайном и передовыми функциями.

Halcyon оснащен широкими линиями и низкой посадкой, которые придают ему спортивный вид. Он будет выпускаться на платформе STLA Large, которая также будет использоваться для электрического Jeep Wagoneer S.

Хотя концепт Halcyon пока не является реальностью, серийная версия этого автомобиля, вероятно, будет представлена в будущем.

Дизайнеры Chrysler описывают Halcyon как безупречный с точки зрения стиля. Он имеет компоновку «кабина вперед», которая была популярна в седанах марки в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Однако концепт Halcyon более современен и продемонстрировал эволюцию профиля автомобиля.

Аэродинамика также играет важную роль в дизайне Halcyon. Узкая щель в передней панели автомобиля способствует лучшей воздушной динамике, а камеры заднего вида, установленные на тонких кронштейнах, заменяют традиционные боковые зеркала. Это помогает улучшить аэродинамику и создает более эффективный автомобиль.

Halcyon также впечатляет своим использованием стекла. По словам Chrysler, 45% внешних панелей автомобиля выполнены из стекла.

Автомобиль также обладает удобством и доступностью благодаря откидывающимся назад задним дверям и панелям крыши.

Внутри Halcyon используются экологически чистые материалы, в том числе и изготовленные из переработанного пластика.

Обивка сидений и потолка также переработаны, а детали из смятых компакт-дисков использованы для создания светоотражающих логотипов Chrysler на порогах Halcyon.