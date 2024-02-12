Представлены официальные изображения интерьера первого электромобиля от Xiaomi

Xiaomi готовится к выпуску своего нового электрического SU7, и теперь мы знаем больше о его интерьере. В отличие от других компаний, Xiaomi выбрала дизайн, который больше подходит для водителя, с физическими кнопками и элегантными технологиями.

Интерьер включает рулевое колесо, кнопки для управления кондиционером и другими функциями, а также большой сенсорный экран. Очень удобно, что все кнопки расположены рядом с водителем.

Кроме этого, внутри есть красивая приборная панель, спортивные сиденья и отличный обзор вперед. Ожидается, что SU7 будет очень эффективным и сможет хорошо работать в зимних условиях.

Он также будет доступен по конкурентоспособной цене. Xiaomi очень серьезно относится к развитию электромобильной индустрии и стремится стать одним из лидеров на рынке электромобилей.