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Представлены официальные изображения интерьера первого электромобиля от Xiaomi

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Xiaomi готовится к выпуску своего нового электрического SU7, и теперь мы знаем больше о его интерьере. В отличие от других компаний, Xiaomi выбрала дизайн, который больше подходит для водителя, с физическими кнопками и элегантными технологиями.

Представлены официальные изображения интерьера первого электромобиля от Xiaomi

Интерьер включает рулевое колесо, кнопки для управления кондиционером и другими функциями, а также большой сенсорный экран. Очень удобно, что все кнопки расположены рядом с водителем.

Кроме этого, внутри есть красивая приборная панель, спортивные сиденья и отличный обзор вперед. Ожидается, что SU7 будет очень эффективным и сможет хорошо работать в зимних условиях.

Он также будет доступен по конкурентоспособной цене. Xiaomi очень серьезно относится к развитию электромобильной индустрии и стремится стать одним из лидеров на рынке электромобилей.

Представлены официальные изображения интерьера первого электромобиля от Xiaomi Представлены официальные изображения интерьера первого электромобиля от Xiaomi Представлены официальные изображения интерьера первого электромобиля от Xiaomi Представлены официальные изображения интерьера первого электромобиля от Xiaomi Представлены официальные изображения интерьера первого электромобиля от Xiaomi Представлены официальные изображения интерьера первого электромобиля от Xiaomi Представлены официальные изображения интерьера первого электромобиля от Xiaomi Представлены официальные изображения интерьера первого электромобиля от Xiaomi Представлены официальные изображения интерьера первого электромобиля от Xiaomi

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