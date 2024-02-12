Представлен самый быстрый 656-сильный Aston Martin Vantage

Aston Martin представил обновленную модель Vantage, которая получила значительные улучшения в механической части и дизайне. Автомобиль оснащен 4,0-литровым двигателем V8 от Mercedes, мощность которого составляет 656 лошадиных сил.

Это на 153 лошадиных силы больше, чем у предыдущей модели. Новый Vantage способен разгоняться до 60 миль в час всего за 3,4 секунды и достигать максимальной скорости 202 миль в час.

Шасси автомобиля было переработано для улучшения жесткости и управляемости. Также были внесены изменения в амортизаторы, чтобы обеспечить еще более комфортную и управляемую поездку.

Программное обеспечение автомобиля было перенастроено, чтобы обеспечить более высокую производительность и вовлеченность водителя.

Новый Vantage также получил обновленный дизайн, с более широкой кузовной панелью и улучшенными пропорциями. Автомобиль будет доступен для заказа во втором квартале 2024 года, а цены будут объявлены в это же время.

Обновленный Aston Martin Vantage обещает стать еще более привлекательным выбором для любителей спортивных автомобилей.