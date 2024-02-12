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Почти 40% проданных автомобилей в России в 2023 году оказались полноприводными

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Рынок полноприводных автомобилей продолжает демонстрировать стабильный рост спроса среди российских автолюбителей. Согласно последним данным, опубликованным экспертами Авито Авто, доля спроса на новые полноприводные автомобили составила 39% от общего числа продаж в 2023 году. В то же время, спрос на полноприводные автомобили с пробегом составил 20%.

Один из ключевых факторов успеха полноприводных автомобилей — их уникальные возможности и привлекательный дизайн. Средняя стоимость нового автомобиля с полным приводом на платформе составила 4 080 000 рублей, что свидетельствует о высоком спросе на такие автомобили среди российских потребителей. В то же время, средняя стоимость полноприводного автомобиля с пробегом составила 1 870 000 рублей, что также указывает на значительный интерес к данной категории транспортных средств.

Аналитики Авито Авто также выявили популярные модели полноприводных автомобилей среди автолюбителей. В сегменте полноприводных автомобилей с пробегом лидируют следующие модели: ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) с долей спроса 8%, Chevrolet Niva с долей спроса 4%, BMW X5, Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser с долей спроса 2,2% каждая, а также Kia Sportage с долей спроса 2%.

Среди новых полноприводных автомобилей наиболее популярными моделями являются ВАЗ (LADA) Niva Legend с долей спроса 22,3%, ВАЗ (LADA) Niva Travel с долей спроса 7%, Geely Monjaro с долей спроса 2,2%, Geely Tugella с долей спроса 2% и Haval Jolion с долей спроса 1,9%.

Такие данные подтверждают, что полноприводные автомобили остаются востребованным выбором среди автолюбителей как новых, так и с пробегом. Их надежность, универсальность и возможность преодолевать сложные дорожные условия делают их привлекательными для российских потребителей. Спрос на полноприводные автомобили продолжает расти, и эта тенденция ожидается и в будущем.

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