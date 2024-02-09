Lexus стал самым надёжным брендом автомобилей по версии J.D. Power

Американское маркетинговое агентство J.D. Power опубликовало свой 35-й ежегодный рейтинг надежности автомобилей. За год автомобили в целом стали менее надежными, а основная часть проблем, о которых сообщили владельцы автомобилей в ходе опроса, связана с мультимедийными системами.

Также наиболее частыми жалобами были износ шин, а не проблемы с электрикой или работой батарей.

В рейтинге самым надежным автомобилем оказался Lexus, заняв первое место, как и год назад, с индексом PP100 всего 135. Toyota сохранила вторую позицию с показателем 147, а Buick стал третьим, уступив всего на два балла.

На четвертом месте с большим отрывом от третьего разместился Chevrolet (174). Бренд Mini, принадлежащий BMW, занял пятое место с тем же показателем PP100 (174). Porsche оказался на шестом месте с индексом 175. Также в список лучших автомобилей вошли Mazda (185), Kia (187), BMW (190) и Dodge (190).

Среди отдельных моделей самым надежным оказался спорткар Porsche 718, а BMW X1 и X6 победили в категориях «Малый премиальный SUV» и «Средний премиальный SUV» соответственно.