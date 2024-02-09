Tesla в Южной Корее продала только один электромобиль

Продажи Tesla в Южной Корее достигли исторического минимума — всего одна продажа в январе 2024 года.

Это вызвано растущими опасениями в Корее, связанными с электромобилями китайского производства, а также проблемами с ценообразованием и отсутствием зарядной инфраструктуры.

Исследования указывают на снижение регистрации новых электромобилей в стране на 80% по сравнению с декабрем 2023 года, что объясняется более высокими процентными ставками, инфляцией и проблемами с перегревом аккумуляторов.

В то же время, предполагаемые связи Tesla с Китаем также могут повлиять на спрос в Корее. Большинство корейских потребителей, которые хотели купить автомобили Tesla, приобрели модели китайского производства, что вызвало опасения относительно качества производства в Китае.

Низкие продажи также могут быть связаны с сезонным поведением потребителей, которые ожидают объявления о субсидиях от правительства. Несмотря на это, Tesla остается оптимистичной относительно роста спроса в Корее.