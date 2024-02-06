Представлен обновленный дизайн российского электрокара «Атом»

Производитель нового российского электромобиля Атом впервые показал, как будет выглядеть машина на мероприятии в Москве. Как сообщили в пресс-службе компании Autonews.ru, общая концепция модели осталась прежней, однако была проведена серьезная работа по улучшению аэродинамики, эргономики и обеспечению безопасности.

Внешность электромобиля Атом претерпела изменения в деталях всего кузова. Кроме этого, все двери электрокара оснащены электроприводом, открывающимся с помощью кнопки, при этом на передних дверях остались выдвижные ручки. Производитель также представил серийные цвета электромобиля Атом, которые названы именами элементарных частиц и базовых единиц измерения.

В настоящее время электромобиль Атом проходит ходовые испытания функциональной платформы. Машина будет оснащена электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с) и сможет проехать до 500 км на одном заряде. Габариты автомобиля составляют: длина — 3995 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1615 мм, клиренс — 170 мм.

Подготовка производственных линий к выпуску опытных образцов электромобиля уже началась на заводе «Москвич», а серийное производство планируется начать в 2025 году.

Источник: Autonews.ru