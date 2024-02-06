Rivian решила 7 марта представить новый компактный электрокар Rivian R2

Rivian, производитель электромобилей, подтвердил дату презентации своего нового компактного электрического внедорожника R2 — 7 марта. Компания сделала это объявление в социальных сетях, опубликовав видеоклип, на котором видно, как R2 разделяется на части и между ними поднимается объект, похожий на солнце, отображающий дату презентации.

Мероприятие называется «Запуск R2» и совпадает с предыдущим заявлением финансового директора Rivian о том, что премьера R2 состоится в начале 2024 года, а продажи начнутся в 2026 году.

В настоящее время Rivian активно занимается увеличением производства своих пикапов R1T и внедорожников R1S, а также сборкой фургонов EDV для Amazon.

В первом квартале 2023 года компания выпустила более 9000 автомобилей. Однако Rivian также работает над разработкой своего следующего электромобиля — R2.

Финансовый директор компании, Клэр Макдоно, раскрыла некоторые детали о предстоящем R2 на автомобильной конференции. Она подтвердила, что дизайн R2 практически завершен и будет отличаться отличительным стилем, который помог R1T и R1S выделиться среди других электромобилей. R2, который ожидается, будет компактным внедорожником, может впоследствии расшириться до пикапа.

R2 будет более доступным по цене, чем R1T и R1S, с ценами от 40 000 до 60 000 долларов.