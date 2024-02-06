Lego запустила новые наборы гоночных автомобилей

Lego радует своих поклонников гонок новой линейкой продуктов, вдохновленных автоспортом. Недавно компания представила несколько новых наборов, которые обязательно вызовут восторг среди любителей гоночных машин.

Среди новинок есть два набора Speed Champions, созданные совместно с McLaren Racing и BMW, а также два автомобиля Lego Technic от команды Формулы-1 Mercedes-AMG PETRONAS.

Особое внимание привлечет модель McLaren MP4 / 4 1988 года выпуска, разработанная совместно с McLaren Racing и брендом Senna.

Этот набор Icons включает работающее рулевое управление, детализированный двигатель V-6 с турбонаддувом и даже минифигурку Айртона Сенны. В наборе будет 693 детали, а рекомендованная цена составит 79,99 долларов.

Также в линейке Lego Technic представлен Mercedes-AMG F1 W14 E Performance в двух версиях: откидная модель для детей младшего возраста и более реалистичная модель в масштабе 1:8 для взрослых.

Обе модели имеют аутентичные детали и будут впечатлять своим качеством. Цены на них составят 26,99 долларов и 219,99 долларов соответственно.

Для юных гонщиков Lego предлагает несколько моделей Speed Champions, включая гоночные автомобили McLaren Formula 1 2023 года выпуска и BMW M4 GT3. Эти модели будут стоить 26,99 долларов и 44,99 долларов соответственно.

Наконец, для самых маленьких любителей гонок в линейке Lego City появились два новых набора. Они включают городской гоночный автомобиль и грузовик-автовоз с гоночным автомобилем. Цены на эти наборы составят 9,99 долларов и 29,99 долларов.

Все новые наборы будут доступны для предзаказа на сайте Lego с 1 марта.