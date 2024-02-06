В РЭО рассказали о штрафах для водителей за перекрытие подъезда к мусорным площадкам

Российский экологический оператор разъяснил ответственность за перекрытие контейнерных площадок автомобилями. Согласно информации, автомобилисты, которые создают препятствие для вывоза твердых коммунальных отходов, теперь могут столкнуться с административной ответственностью в некоторых регионах России. Такие меры в настоящее время действуют в Московской, Саратовской, Ленинградской, Белгородской, Новгородской, Оренбургской и Калужской областях, а также в Приморском крае и других регионах.

В соответствии с принятыми законами, жителям регионов, где действуют данные правила, грозят штрафы за парковку рядом с мусорными контейнерами. Штрафы могут достигать до 5000 рублей для граждан, до 10 000 рублей для должностных лиц и до 30 000 рублей для юридических лиц. Организация экологического оператора рекомендует автомобилистам парковаться таким образом, чтобы мусоровозы могли свободно подъехать и загрузить отходы из контейнеров и бункеров.

Генеральный директор Российского экологического оператора, Денис Буцаев, отметил, что подобные нарушения регулярно фиксируются по всей стране. Неправильная парковка автомобилей препятствует своевременному сбору и вывозу отходов, что нарушает график и маршрут работы мусоровозов. Он также привел пример Архангельска, где за 2023 год автомобилисты блокировали подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам почти 5000 раз. В связи с этим, некоторые регионы вводят в свои законы положения, регулирующие ответственность за нарушения в сфере благоустройства, и устанавливают административные штрафы за создание препятствий для вывоза твердых коммунальных отходов.

Заместитель генерального директора Российского экологического оператора, Алексей Макрушин, отметил, что хотя Московская область приняла подобный закон уже в мае 2016 года, эта практика не является обязательной для всей России. Решение о включении статьи о создании помех для вывоза твердых коммунальных отходов и уборки территории в кодекс региона принимается исключительно его властями.