Китайские электрокары могут исчезнуть с российского авторынка

Как стало известно, Минпромторг планирует изменить правила ввоза электрокаров и гибридных автомобилей в Россию, что может негативно сказаться на китайских производителях.

В настоящее время эти автомобили импортируются в страну по упрощенной схеме, но в будущем вендорам придется потратить значительно больше на сертификацию.

Согласно информации издания «Коммерсантъ», китайские электрокары находятся на российском рынке в неофициальном статусе, без сертификации от производителя, а вся необходимая документация выдается НАМИ.

Однако, начиная со следующего месяца, компании, работающие в России, должны будут оформляться в соответствии с техническими регламентами и проходить процедуру сертификации транспортного средства. По оценкам источника, эта процедура будет стоить около 60 миллионов рублей.

Автоэксперт Вячеслав Жигалов отмечает, что сертификация является долгой и дорогостоящей процедурой, доступной только производителям для больших партий поставок. В настоящее время никто не будет импортировать автомобили по отдельным партиям.

Тем не менее параллельный импорт, который предусматривает упрощенные процедуры оформления, будет действовать до 2027 года.

Однако, эта система распространяется только на автомобили «ушедших» брендов, таких как Mercedes-Benz, BMW или Kia. Журналисты считают, что уже в феврале китайские производители могут прекратить поставки гибридных и электрокаров или официально выйти на рынок.